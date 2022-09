No interior do Acre, ribeirinho encontra restos conservados de animal gigante no Rio Macauã

No município de Sena Madureira, um ribeirinho identificado como Josélio encontrou restos conservados de um animal gigante na região do rio Macauã, nas proximidades da Comunidade Estrela.

Com a seca dos rios nesta época do ano, o morador precisou empurrar a canoa quando passou por uma parte ainda mais seca, quando pisou em parte de uma das “peças” e achou estranho, pois não sabia do que se tratava.

Segundo informações do radialista Aldejane Pinto, Josélio levou o achado para um homem de 60 anos, morador da região, que também não sabia do que se tratava. Interessado pelo o que havia encontrado, Josélio retornou ao local e conseguiu escavar outras partes.

O morador retornou com as peças, lavou, limpou, tirou algumas fotos e levou para a cidade de Sena Madureira. Josélio afirma que uma das partes pesou 12 quilos e se assemelha com a arcada dentária de um animal bem histórico.

Ao ter acesso às fotos, Aldejane publicou em um grupo de troca de mensagens, onde pessoas afirmam que os fragmentos são de uma tartaruga gigante, outros dizem ser de um jacaré-açu, mas na verdade, ainda não se sabe de qual animal pertence os fragmentos.

Veja fotos: