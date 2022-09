Número de queimadas em setembro no AC é quase o dobro do ano passado, diz Bombeiros

Os números são preocupantes e o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) já vem sentindo na rotina esse aumento, com várias equipes espalhadas no estado para conter o avanço das queimadas. Entre os dias 1 e 4 de setembro do ano passado, foram registradas 126 ocorrências. Esse ano o número chegou a 214.

No final da manhã desta segunda-feira, 5, data que se comemora o Dia da Amazônia, uma grande área na Estrada da Floresta, próximo ao Via Verde Shopping pegou fogo e assustou os moradores.

O tenente do Corpo de Bombeiros, Freitas Filho, disse que uma equipe já está no local contendo as chamas e pediu que a população colabore evitando ao máximo as queimadas. “Estamos numa situação de seca crítica, o que infelizmente facilita a proliferação do fogo. Qualquer queimada pode se tornar um risco em potencial”, disse.