PM prende jovem com arma e moto roubada no 2º Distrito de Rio Branco

Kildere Junior Gomes Lima, 19 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo e receptação de roubo na noite deste sábado (3), no km 3 da BR-364, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Tático do 2° Batalhão, eles foram acionados via Copom, após um homem em uma motocicleta ter conseguido andar na contramão para poder se livrar de uma dupla de moto que estava fazendo roubos na região.

De posse da denúncia, os policiais fizeram um patrulhamento de rotina, quando avistaram os acusados e, ao dar ordem de parada que não foi obedecida, acabou ocorrendo uma perseguição. Próximo à entrada da Cidade do Povo, o passageiro da moto desceu correndo para uma área de mata e jogou a escopeta de fabricação caseira calibre 28, com uma munição intacta. Kildere foi abordado enquanto estava pilotando a moto, modelo Titan de cor azul e placa NAC-8387, com restrição de roubo ou furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Kildere, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a moto roubada e a arma de fogo, para serem tomadas as medidas cabíveis.