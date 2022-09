Prefeito de Jordão declara apoio à candidatura de Marcia Bittar

Durante visita ao município de Jordão, nesta segunda-feira (12) Marcia Bittar (PL), teve a confirmação de mais um apoio de peso à sua candidatura ao Senado Federal. Quem se junta ao seleto grupo de prefeitos do Acre para apoiar Marcia é Naudo Ribeiro, prefeito de Jordão, que gravou um vídeo ao lado da candidata oficializando o apoio.

“Precisamos superar os índices dessa cidade, índices que deixam a gente com o coração entristecido de crianças ainda na faixa da miséria. Precisamos desenvolver a nossa terra, precisamos plantar, colher, regar, produzir alimentos, para poder gerar emprego e renda”, disse Marcia.

Isolado, o município de Jordão lidera o ranking de municípios mais pobres do País. Em 2013, segundo os dados do IBGE, a cidade apareceu como a segunda mais pobre do Brasil.

“É nisso que o prefeito vai contar comigo, com recursos e com a minha voz no Senado da República, para flexibilizar essa legislação ambiental e definitivamente produzir nessa região”, pontuou a candidata ao Senado Federal.

“Pode contar com o meu apoio, com o apoio da nossa equipe que nós vamos trabalhar forte para que você saia daqui com um resultado muito positivo, boa sorte e que Deus nos abençoe”, disse Naudo, prefeito de Jordão.