Professor Nilson Euclides firma compromisso com aposentados da Educação

Candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ao governo, o professor Nilson Euclides reuniu na manhã de quinta-feira, 15, com representantes do Movimento Cabeças Brancas, que atua em defesa de ex-trabalhadores da Educação.

Na ocasião, realizada durante a 1ª Plenária Pública dos Aposentados da Educação do Estado do Acre, Euclides firmou o compromisso de devolver os direitos retirados pela atual gestão. Para ele, as reivindicações são essenciais para reestruturar a categoria.

“Esse encontro reforça a nossa ideia sobre gestão, de incluir no processo de decisão e elaboração de políticas públicas à sociedade civil organizada, onde estão os sindicatos e associações. É impressionante como as reivindicações dos professores aposentados são relacionadas à devolução de seus direitos. O atual governo implodiu o Plano de Cargo, Carreira e Salário, excluindo esse segmento da política salarial do Estado. Esses professores inativos sofreram com a negação do aumento de 33%”, pontuou Euclides.

O encontro também teve a participação do candidato ao Senado pelo PSOL, Sanderson Moura. No ato, Nilson recebeu uma carta da entidade com uma série de reivindicações.

Entre elas estão: estabelecer políticas de Saúde para os aposentados, redução de 50% na tabela do imposto de renda aos ex-trabalhadores, instituir um teto de aposentadoria na Previdência do Estado à classe e outras. O candidato destacou que atender as reivindicações é devolver a dignidade para os professores aposentados.

“Assinei a carta de compromisso e garanto trabalhar para atender a esses pedidos. É um segmento importantíssimo, são pessoas que tanto contribuíram para a educação no Acre. Muitas estão abandonadas, são excluídas do processo de conversação, são excluídas de forma efetiva. Elas estão reivindicando direitos retirados, que têm para receber e, o mais importante, questões como plano de saúde, com os baixos salários que eles têm, a gente precisa reverter isso”, finalizou Nilson Euclides.