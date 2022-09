Sibá diz que nova pesquisa aponta vitória de Lula no Acre com quase 50%; VÍDEO

Sibá Machado, figura política conhecida no Acre, ex-deputado federal e ex-senador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), atualmente suplente de Nazaré Araújo no Senado, acaba de tomar as redes sociais com uma notícia supreendente: segundo ele, Lula agora lidera nas pesquisas para Presidente no Estado.

Machado destaca Lula com 48,3% das intenções de voto e Bolsonaro com 41%.

O que Sibá não fez, junto à notícia, foi divulgar o Instituto de Pesquisa que forneceu os dados, bem como seu número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

VEJA O VÍDEO: