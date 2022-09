Thomas Tuchel é demitido do Chelsea após derrota na estreia da Champions League

Na manhã desta quarta-feira (7) o Chelsea anunciou de forma oficial a demissão do técnico Thomas Tuchel que estava a frente do cargo desde janeiro de 2021. A saída do alemão vem um dia após o time londrino perder na estreia da Champions League contra o Dínamo de Zagreb.

De acordo com informações da imprensa inglesa, o Chelsea tentará a contratação de Graham Potter, atualmente técnico do Brighton que vem fazendo grande início de Premier League.

A queda de Tuchel vem em um início bastante ruim para o Chelsea na temporada. Mesmo sendo o time que mais gastou nesta janela de transferências com 278 milhões de euros, a equipe também perdeu peças importantes e não vem se encontrando. Nos sete jogos da temporada, são três derrotas, três vitórias e um empate.

Thomas Tuchel chegou em um período também difícil, mas conseguiu dar a volta por cima sendo campeão da Champions League em 2021 vencendo o Manchester City de Pep Guardiola e terminar entre os primeiros na Premier League. Ainda como comandante do Chelsea venceu a Supercopa da Europa e o Mundial batendo o Palmeiras na final.

Tuchel termina seu período nos blues com 100 jogos, 60 vitórias, 24 empates, 16 derrotas e três títulos conquistados.