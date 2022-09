Vacinação não atinge meta no Acre e Saúde recorre às escolas para imunizar crianças contra paralisia

A cobertura vacinal contra poliomielite ainda está longe de atingir a meta esperada, já que menos de 10% do público alvo foi vacinado no Acre. Para tentar melhorar os índices, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco iniciou uma busca ativa nas escolas da rede pública municipal para atualizar da caderneta de crianças.

Outras vacinas estão sendo oferecidas, além da imunização contra pólio, a ação também disponibiliza a imunização contra febre amarela, influenza e DTP, esta última, vacina tríplice para prevenir a difteria, o tétano e a coqueluche.

A iniciativa está acontecendo nas escolas públicas da capital. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) também lançou dados mostrando que a cobertura vacinal contra poliomielite segue com baixos índices. Segundo a secretaria, 64.932 crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas no estado, e apenas 11.756 foram vacinadas, ou seja, 18% do estimado.

Em Rio Branco, o público-alvo é de 24.462 e apenas 2.087 crianças se vacinaram contra a pólio, ou seja, 9% apenas. Para a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha. Ela informou ainda que a poliomielite é uma doença sem cura, que pode deixar sequelas irreversíveis nas crianças.

A vacinação ocorre simultaneamente em 12 unidades, que conseguem atender as regionais da cidade. O aviso da vacinação na escola é feito com antecedência para que os pais fiquem cientes possam organizar a carteira de vacinação, documento necessário para que a equipe saiba quais são as vacinas que a criança já tomou e as que precisam ser colocadas em dia.