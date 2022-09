“Você não está só”: evento de jogos em alusão ao Setembro Amarelo acontece neste sábado

Com 20 horas de duração, o evento “Você não está só”, promovido pela ludoteca Tenpo Mokuzai em Rio Branco, tem como objetivo acolher e divertir jovens e adultos com uma programação extensa que vai desde filmes até jogos de tabuleiros. O evento acontece em alusão à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

Iniciando às 10h do dia 24 e encerrando às 06h do dia 25, a proposta do evento é promover a interação com jogos eletrônicos, tabuleiro e cartas, exibição de filmes, troca de colecionáveis e RPG, para mostrar, através da diversão, que ninguém está sozinho.

Para participar, há 3 tipos de passaportes. O primeiro é das 10h às 20h do sábado (24), que custa R$30,00, o segundo é das 20h às 06h, por R$30,00 e o terceiro passaporte é para participação das 20 horas de evento, que inicia às 10h e termina às 06h, e custa R$50,00. As vagas são limitadas e para garantir o passaporte, basta entrar em contato com a loja no Instagram @tenpomokuzai.

Segundo Eduardo Madeira, proprietário da loja e idealizador do evento, não é necessário saber jogar, pois haverá monitor para ensinar e acompanhar as mesas de jogos. Além disso, não é preciso ir acompanhado se tiver mais de 18 anos, no local haverá outras pessoas para interagir e jogar.

Além dos doces que estarão disponíveis durante o evento e já fazem parte da tradição da loja durante os corujões temáticos de jogos de tabuleiro, a loja disponibiliza salgadinhos e refrigerantes à venda. O espaço fica localizado na Avenida Nações Unidas, 107, bairro Bosque.

O evento tem programação dividida em dois turnos. Confira:

Sábado 24/09 – 1º turno

10h – Jogos de videogame

10h – Jogos de tabuleiro liberado

11h – 1ª sessão de RPG

14h – Campeonato de Naruto, Mortal Kombat e Fifa 22.

14h – Campeonato de Card Games (Yu-Gi-Oh! e Keyforge)

14h – 2ª sessão de RPG

Espaço liberado para troca de figurinhas e cargas. Jogos liberados até às 20h.

Sábado 24/09 – 2º turno

20h – Jogos de videogame

20h – Jogos de tabuleiro liberado

21h – 1ª sessão de RPG

22h – Campeonato de Naruto, Mortal Kombat e Fifa22

22h – Início de Senhor dos Anéis e House of Dragons

Domingo 25/09 – 2º turno

01h – 2ª sessão de RPG

01h – Jogos de tabuleiros de aventura

Jogos liberados até às 06h.