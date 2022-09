Wesley Safadão abre o jogo sobre briga com Gusttavo Lima

Wesley Safadão se pronunciou sobre a polêmica com Gusttavo Lima. Após a repercussão de que os dois artistas não se gostavam e de que Safadão negou fazer uma parceria musical com o marido de Andressa Suita, ele decidiu falar sobre o assunto.

“Cada hora é uma coisa que inventam de mim, estou acostumado já. Gusttavo é um grande artista, respeito demais a caminhada dele. Tem espaço para ele, para mim e para todos aqueles que correm atrás dos objetivos, como a gente”, desabafou Wesley Safadão.

“Não existe isso de não querer gravar com ele, nem existiu, inclusive acho que sou o artista que mais fez parcerias, são mais de 150 até hoje com artistas de todo o Brasil”, argumentou o cantor.

A informação sobre a desavença entre os cantores foi exposta na Coluna LeoDias. Segundo o jornalista, a treta existe desde 2015, quando um feat foi oferecido e negado por Safadão.

Relembre

Em 2015, Gusttavo Lima ainda tentava se recuperar da falência financeira. Dois anos antes, em 2013, ele falava em desistir da carreira após ter que vender todos seus bens e passar a morar de aluguel. Em resumo, o cantor estava no momento do início de sua retomada.

Enquanto isso, 2015 foi o ano de Wesley Safadão. Ele estourou de norte a sul com a música Camarote. Do dia pra noite, o Brasil conhecia um novo ídolo da música. E foi aí que tudo aconteceu: em momentos distintos, Gusttavo pediu a Wesley para gravar um feat com ele, pois o ajudaria muito. E a resposta foi não.

Três anos depois Gusttavo ressurge com Apelido Carinhoso e o Brasil todo cantava “Ainda não me chama de bebê”, e a palavra bebê vira uma das marcas do cantor. Os anos passaram mas Gusttavo não se esquece que quando mais precisou, ele não foi ajudado.

Ano passado, o sertanejo fechou acordo com a empresa Vybbe, de Xand Avião, concorrente direto de Wesley. Agora os artistas desse escritório abrem os shows de GL no Buteco.