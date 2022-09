Whindersson Nunes aparece nos bastidores do show de Luísa Sonza

O ex-casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza foram um dos assuntos no festival de música que está rolando no Rio de Janeiro. O humorista foi flagrado nos bastidores da ex-mulher. No Twitter os seguidores quiseram saber o motivo de ele estar por perto. Na programação do evento o artista se apresenta com o nome Lil Whind, cantando trap.

Whindersson e Luisa chegaram a se casar em 2018, mas, em abril de 2020, anunciaram o fim do relacionamento. Após a separação, Luísa Sonza já viveu um namoro com o também cantor Vitão, mas os dois terminaram em agosto do ano passado. Já Whindersson Nunes ficou noivo da estudante de Engenharia Maria Lina, relacionamento que também foi encerrado no ano passado. Com Maria Lina, o humorista teve um filho, João Miguel, que nasceu prematuro e faleceu em seguida.

Na época em que se separam, Whindersson Nunes e Maria Lina fizeram postagens em seus respectivos perfis do Instagram informando os seguidores sobre a decisão do agora ex-casal. Na época, a jovem influenciadora pediu respeito nesse momento difícil: “Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria”, disse.

No início de junho, essa coluna que tem apenas seis leitores publicou, com exclusividade, que Whindersson e Maria estavam juntos no Egito. Eles foram flagrados em um hotel passeando de mãos dadas e em clima bastante íntimo. O vídeo foi publicado pelo Instagram ‘@GossipdoDia’. Maria chegou a negar para o perfil a informação divulgada, mas não teve jeito. Alguns brasileiros que estão no Egito acabaram cruzando com os dois e divulgando as imagens.

Whindersson e Maria não gostaram nada de ver o vídeo viralizando nas redes sociais e logo foram desabar, reclamando de falta de privacidade: “Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos… Muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição quietos?”, escreveu Maria Lina, a mesma que reclama da falta de privacidade, mas está postando tudo sobre a viagem (exceto o Whindersson), desde quando ainda estava no aeroporto.

Entretanto, a fila também já andou para Maria Lina. O novo amor da influenciadora é o empresário Valmir Wanderley, com quem ela tem sido vista no maior love em Maceió. Os pombinhos, inclusive postaram story em um casamento. Mesmo de ângulos diferentes, é possível ver que estão na mesma cerimônia. Segundo o perfil de celebridades ‘Segue a Cami’, o ‘affair’ de Maria Lina com Valmir Wanderley não é novidade. Antes disso, eles foram clicados em um show juntos.

Aos 27 anos, Valmir Wanderley é empresário da área de eventos. Seu Instagram é repleto de cliques em viagens e festas. Apesar de os dois postarem coisas nas redes sociais diretamente de Maceió, eles ainda não publicaram nenhuma foto juntos.