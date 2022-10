Acreano Feminino: Assermurb leva o returno e vai decidir título com Galvez

As duas equipes voltam a se enfrentar para definir o campeão estadual em decisão única no Florestão, na segunda-feira (10), às 18h (do Acre). Quem vencer será o representante do futebol acreano no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 em 2023.

Aos 29 minutos uma cena lamentável. Insatisfeito com as marcações do árbitro Fábio Santos, o massagista do Galvez, Dico, invadiu o gramado e acertou um soco no rosto do árbitro. Após a agressão, o integrante da comissão técnica do Imperador deixou o gramado e foi direto para o vestiário.

Quando o jogo foi reiniciado, a Assermurb chegou ao segundo gol em cobrança de falta perfeita da lateral-direita Raiane, aos 33 minutos. Aos 42, Jaqueline se redimiu do pênalti perdido e marcou o 25° gol no estadual fazendo 3 a 0. Antes do apito final, ainda deu tempo da atacante Andressa diminuir o prejuízo e marcar o gol de honra do Galvez: 3 a 1.

Assermurb é campeã invicta do 2º turno do Acreano Feminino 2022 — Foto: Duaine Rodrigues

Com o resultado, a Assermurb encerra o segundo turno invicta com quatro vitórias em quatro partidas, 20 gols marcados e três sofridos.