Acreano Marcelo Bimbi diz que foi vetado da Globo por negar sexo com diretores; assista

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, resolveu abrir o jogo e disse que recebeu propostas indecentes de diretores da Globo para ganhar papeis em novelas da emissora.

Em entrevista ao podcast “Não É Nada Pessoal”, o modelo contou que em diversos momentos da sua carreira, esse tipo de convite foi feito para ele.

Ele surgiu na mídia ao vencer um concurso de beleza em 2006. Com mais de um milhão de inscritos, ele acabou saindo o grande vencedor, no evento que foi exibido pela Record.

Logo após isso recebeu uma mensagem lhe fazendo um convite. “Recebi convite para fazer Malhação. Me mandaram lá: ‘Bimbi, você quer fazer Malhação?’. Eu falei: ‘Eu quero. Manda o texto que eu decoro’”. Ele disse que a resposta que recebeu lhe deixou assustado. “Não precisa, não. É só dormir com fulano.”

“Hoje eu faria”

Marcelo Bimbi, que é heterossexual contou que nem chegou a cogitar a aceitar a possibilidade de fazer aquilo, já que além de ter que se relacionar com um homem, teria que ser passivo com o tal diretor.

“Eu, indiozão, caboclo lá do Acre, criado por avó na roça. O pior é que eu tinha que dormir… Ao dormir com esse diretor eu teria que ser ‘a mulher’ dele. Se já era ruim ser o ativo, imagine eu com 1,94m de altura ficar de quatro por causa de um papel de televisão?”, contou.

Depois do assédio, ele resolveu investir na carreira de modelo, e morou na Itália durante um tempo. Ao retornar para o Brasil, começou a estudar para ser ator, e tirar seu DRT, enquanto isso, fazia figuração nas novelas. Porém, o assédio persistia.

“Os caras vinham e falavam se eu não queria ganhar mais espaço, papel em novela. Eu queria. Mas tudo o que você faz você tem que dar algo em troca. Diariamente eu recebia esses convites”, disse.

Apesar de tudo o que passou, ele diz que por conta da sua condição financeira, hoje em dia aceitaria as propostas para conseguir um espaço para trabalhar na mídia. Hoje eu faria numa boa, passando as dificuldades que eu tô passando”, afirmou.