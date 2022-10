Amazon faz “Esquenta” da Black Friday 2022 com ofertas todos os dias no Brasil

O grupo Amazon comunicou que fará um esquenta da BlackFriday, a partir do dia 31 de outubro, as ofertas antecipadas terão foco voltado para o perfil do consumidor brasileiro.

Serão descontos de até 50% nos livros e e-books, até 30% no sertor que abrage os alimentos, automotivos, beleza e moda até 25% em artigos de casa, bebidas alcoólicas, casa inteligente, cuidados pessoais e de casa, e produtos para bebês; até 20% em pet shop, cozinha, jardim e piscina, e ferramentas e construção; e até 15% em brinquedos e jogos, e esportes e aventura.

A partir da mesma data, haverá uma campanha de marketing bem-humorada a ser veiculada em TV aberta, internet, mobiliário urbano, impresso, mídias sociais e live commerce, além de ações temáticas de futebol com o jornalista Tino Marcos, o canal Desimpedidos e influenciadores.

A empresa ainda destinou uma página específica para conferir as novidades para a Black Friday. Os membros do Amazon Prime contam com frete grátis para todo o país em produtos elegíveis, sem valor mínimo. Já os demais têm entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos itens enviados pela Amazon.

“Nosso compromisso de longo prazo com o Brasil se reflete na Black Friday, data mais importante do calendário do varejo, trazendo uma seleção das melhores ofertas em produtos de acordo com o interesse do nosso cliente. A ótima experiência que queremos proporcionar para os nossos consumidores no Brasil vai além desses eventos especiais. Oferecemos uma ótima experiência para todos os nossos clientes no Brasil, todos os dias, por meio de produtos de alta qualidade, ótimo atendimento ao cliente, preços baixos, ofertas em todas as categorias, variada seleção de produtos e opções de entrega rápidas, gratuitas e convenientes” ,destacou Daniel Mazini Presidente da Amazon no Brasil.