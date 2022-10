Artigo: Petronio, homem de confiança de Gladson e das grandes obras do Acre

Mãos à Obra! Executa Petronio

A fala é do governador Gladson Cameli, que sempre tece elogios àquele que viria ser conhecido pelo Deracre das Obras.

História

Em 14 de outubro de 1982, na cidade de Parnaíba, nascia Petronio Aparecido Chaves Antunes. O menino, que viria a comandar as grandes obras do governador Gladson Cameli, faz 40 anos nesta sexta-feira.

Um dos nomes mais importantes da engenharia civil acreana, Petrônio Antunes é reconhecido por trabalhos desenvolvidos no Deracre. Em 2022, o engenheiro civil recebeu a mais alta honraria de Comendador da Cruz do Mérito da Engenharia, concedida pela Câmara Brasileira de Cultura (CBC) e Academia de Ciências e Artes – Regional Norte, no V Encontro Amazônico, sediado em Rio Branco.

Ao longo de sua caminhada na autarquia, Petronio Antunes acumula títulos, homenagens, agradecimentos e atos solenes.

“O Estado do Acre foi o que me deu oportunidade de aqui formar minha família, criar meus filhos, que são acreanos, e é um dia muito feliz na minha vida”, agradece o presidente do Deracre.

Desafios

Em 9 de julho de 2020, Petronio foi escolhido por Gladson Cameli para gerenciar uma das pastas mais importantes do executivo, aceitando o desafio de comandar o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). O presidente da autarquia é uma das peças mais importantes do governo e trabalha dia e noite para garantir que as obras do Estado avancem o mais rápido possível. Petrônio é formado em engenharia civil pela Universidade Estadual de Londrina (2006) e foi presidente do antigo Departamento de Água e Saneamento (Deas).

Logo que assumiu o Deracre, há pouco mais de um ano, o engenheiro civil trabalhou forte para colocar o órgão nos eixos. Fruto disso foi que sua gestão conseguiu salvar mais de 94 milhões de reais que estavam parados pelo governo anterior. Junto com o governador Gladson Cameli, Petronio Antunes enfrentou o desafio de recuperar as máquinas e equipamentos sucateados. Além disso, foram adquiridas pelo Deracre 92 máquinas pesadas, entre escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteiras e caminhões basculantes.

Em seguida, a autarquia conseguiu a aprovação de mais de 20 projetos em menos de seis meses, expandindo em mais de R$ 200 milhões em obras, que vão desde a recuperação de rodovias federais e estaduais à revitalização de ramais e o asfaltamento de ruas na maioria dos municípios, além da recuperação de pistas de pouso e infraestrutura aeroportuária no interior.

Grandes Obras

Petronio Antunes é reconhecido por trabalhos desenvolvidos no Deracre. Entre as principais obras comandadas no Deracre: Construção do Anel Viário de Brasileia, Ponte de Sena Madureira, Ponte da Sibéria de Xapuri, Duplicação da AC-405, Estrada de Porto Walter, Estrada de Envira, Manutenção da AC-90, Variante de Xapuri, Aeródromos, recapeamento da Via Chico Mendes e manutenção das AC 407, AC 10 e AC 40. Além disso, o Deracre avançou com mais de 30 prédios reformados, mais de 437 quilômetros de pavimentação, mais de 300 pontes construídas e mais 3000 quilômetros de ramais.

Petronio enaltece o nome Gladson nos municípios

Por onde passa, Petronio Antunes, em suas falas, sempre agradece ao governador Gladson Cameli por ter lhe conferido a oportunidade de comandar o Deracre. Durante o governo de Gladson Cameli, o engenheiro civil acumulou títulos de cidadão acreano e de moção de aplausos pelo reconhecimento e trabalho desempenhado na autarquia.

Em dezembro de 2021, Antunes participou, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), de Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Acreano e Moção de Aplausos. Na solenidade, o gestor foi homenageado pelo deputado estadual Luís Tchê (PDT), com a entrega do título de cidadão acreano. Em Manoel Urbano, recebeu o título de Cidadão Murbanense durante cerimônia na Câmara Municipal. Os vereadores do município agradeceram ao presidente pela entrega de uma caminhonete e pelos serviços de melhoramentos de ramais na região.

Em Sena Madureira, a Câmara de Vereadores promoveu um ato solene para saudar o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), pela execução de diversas políticas públicas no município. Petronio Antunes, recebeu a moção de aplausos por garantir um diálogo aberto com os representantes da população e por atender as solicitações e ações de infraestrutura desenvolvidas na gestão de Gladson Cameli.

Prova disso é o reconhecimento que o órgão, representado pelo presidente Petronio Antunes, tem recebido por autoridades estaduais, municipais e federais.

Em Plácido de Castro, o presidente do Deracre recebeu a moção de agradecimentos da Câmara de Vereadores por seu destaque e trabalho desenvolvido no governo de Gladson Cameli e por ter se empenhado em garantir o acesso das famílias acreanas e o desenvolvimento do Acre.