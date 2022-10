Bebê de dois meses morre após pai jogar celular nele ao tentar atingir a mulher

O g1 não localizou a defesa do homem para se manifestar sobre a morte do filho até a última atualização desta reportagem.

A delegada disse nesta segunda-feira (3) que pediu perícia no corpo, porque há suspeita de que as lesões são incompatíveis com lesões culposas, quando não há intenção de machucar.

Discussão

De acordo com a versão da mãe, eles estavam discutindo em casa, na madrugada da última quinta-feira (29), e ela decidiu ir dormir, para encerrar o bate-boca.

O pai estava com o filho no colo. Nervoso, ele colocou o menino num bebê conforto e, depois, ao lado da mãe, que estava deitada na cama.

O homem pegou o celular da esposa e leu mensagens que não teria gostado. Para quebrar o aparelho, ele jogou em direção à mulher, mas atingiu o filho.

A criança ficou internada, mas morreu no sábado (1º) em razão dos ferimentos na cabeça.