Bocalom realiza primeira entrega de calcário aos agricultores do município

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), realizou na manhã desta quinta-feira (27) no Polo Benfica, a primeira entrega de calcário aos agricultores do município. Inicialmente serão entregues 3.000 toneladas para aproximadamente 500 hectares que já foram gradeados. A quantidade de distribuição por agricultor é realizada a partir da análise de solo que já foi feita.

O prefeito Tião Bocalom reforçou a importância da entrega do calcário, que é um aliado para a correção do PH do solo, para que ele fique ideal e possa receber o adubo e sementes. Ele disse que ao longo do tempo vai ser absorvido pelos produtores rurais e eles vão ver que vale a pena o custo do calcário que não é barato.

“A prefeitura está fazendo esse esforço inicial vai dar o primeiro pontapé e não tenho dúvida que hoje é um marco histórico na agricultura familiar no estado do Acre.”

O secretário Eracides Caetano, explicou que além da distribuição do adubo e do calcário, os técnicos vão continuar com a assistência aos agricultores. O foco do projeto visa otimizar a plantação de arroz, milho e feijão, mas o prefeito também investirá em café.

“Estamos fazendo a aquisição de 150 mil mudas, a pedido do prefeito. Vamos escolher os produtores que queiram plantar café e analisar a área para saber se é propícia para produzir”, explicou.

Antônio Carlos Pereira é agricultor há 20 anos. Ele possui 6 hectares no Polo Benfica e vai receber 4 toneladas de calcário para sua terra. O agricultor contou que por várias vezes tentou plantar, mas que a acidez da terra o impedia. Agora, com a correção do solo, ele vai plantar milho.

“Agradeço ao prefeito e toda a sua equipe que, estão de parabéns porque nunca tivemos um trabalho assim. Esse solo estava muito fraco e agora com o calcário é uma nova esperança que surge para que possamos plantar e produzir”, disse.

Seu Luís Carlos Figueredo da Silva é agricultor há 33 anos e nessa manhã representou a comunidade do ramal do Canil, que também será contemplada com o calcário. Ele agradeceu pela terra mecanizada realizada pela Seagro. Seu Luizinho, popularmente conhecido, disse só ter gratidão pela atual gestão.

“O que eu posso fazer da minha vida é agradecer vocês, aonde eu tiver que eu reconhecer, tenho que bater no ombro”, expressou.

Quem também aproveitou para participar da entrega do calcário aos agricultores foi o vereador Francisco Biaba.