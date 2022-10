Bomba: site diz que acreano Marcelo Bimbi agrediu mulher antes de ser preso; PM se manifesta

No início da madrugada desta terça-feira (25), o acreano Marcelo Bimbi, fez uma série de postagens no seu perfil no Instagram deixando seus seguidores e amigos apavorados. Primeiro pedindo por ajuda e depois falando que corria risco de morte.

As publicações nos stories já apagadas amanheceram circulando nos principais jornais do Brasil como: Globo, Quem, O Fuxico, entre outros.

De acordo com o jornal O Liberal, que foi atrás de mais informações sobre o caso, o acreano foi acusado de agredir uma mulher no Pará. Uma página chamada “Babados dos Stories Oficial” contou com exclusividade para o jornal que Bimbi estava embriagado e desacatou os policiais, por isso foi colocado no camburão, o que explica as outras publicações feitas por ele.

A coluna Douglas Richer tentou contato com o modelo acreano, mas ainda não teve retorno. Marcelo ainda não voltou a se pronunciar sobre o ocorrido.

De acordo com a matéria do jornal, ainda na madrugada as equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atende o bairro de Nazaré, foram até o local onde deve ter ocorrido a ‘confusão’, mas disseram não ter conhecimento do caso. A reportagem de O Liberal solicitou nota da Polícia Civil e Polícia Militar com mais informações e aguarda um retorno.

