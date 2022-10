O dia será quente, com chuvas passageiras e pontuais. É o que afirma o site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale. Além do calor com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais, vão predominar no Acre.

As temperaturas em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, oscilam com mínimas entre 21 e 23ºC e máximas entre 33 e 35ºC.

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas oscilam com mínimas entre 21 e 23ºC e máximas entre 33 e 35ºC.