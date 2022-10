Cliente grava vídeo mostrando pizza comprada com larvas ainda vivas; VEJA

Segundo ele, que preferiu não se identificar, o susto foi grande. “Não havia percebido as larvas e notei que a pizza parecia estar se mexendo quando a tirei do forno. Isso foi um pouco antes de comer. Por sorte, percebi que tinha algo errado e muitas larvas estavam vivas mesmo, após a pizza ter ido ao forno”, disse.

O morador do Noroeste guardou a pizza e a levou até a padaria, no dia seguinte. “A intenção não é prejudicar o estabelecimento, mas como já ocorreram casos de reincidência, achei melhor gravar esse vídeo e ir até o local no dia seguinte falar com a gerente. Ela me recebeu e explicou que havia chegado há pouco tempo para resolver essas questões de controle de qualidade”, disse.

Veja imagens da pizza de frango com larvas: