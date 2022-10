Com apoio do ContilNet, crianças recebem dia especial do Projeto Ruas de Ouro

Dezenas de crianças participaram do dia festivo organizado pelo Ministério Governo de Cristo (MGC), por meio do Projeto Ruas de Ouro, na rua 11 de Março, no bairro Placas em Rio Branco. O evento de caridade realizado no Dia das Crianças e levou alegria aos pequeninos e seus familiares na capital.

Entre as atividades, a população carente contou com a participação do palhaço Peteleco, equipamentos de pula-pula, cachorro-quente, bolo, refrigerante, teatro de bonecos, pintura facial, bingo, pipoca doce, salgada e algodão doce, além de brindes.

“Estou extremamente feliz com o apoio recebido para o Projeto Ruas de Ouro, do MGC. Sozinho, eu não conseguiria! Por isso quero agradecer cada um que nos ajudou nesta missão de levar alegria às crianças”, disse o pastor Luan Dias, presidente do MGC e Projeto Ruas de Ouro.

“Meu muito obrigado ao ContilNet que sempre tem aberto as portas para que possamos, com o máximo de transparência, propagar nossas ações sociais”, complementou o pastor.

Confira imagens: