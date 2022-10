Com bumbum molhado, Kelly Key faz “à milanesa” na praia enquanto se bronzeia: “Um bom dia”

Fim de semana rendeu! Kelly Key compartilhou novas fotos de seu domingão (16) na praia enquanto curte o solzão de Angola e a famosa esquentou o clima com os registros de tirar o fôlego! A musa voltou a posar na beira da praia enquanto renovava seu bronzeado e levou os seguidores do Instagram à loucura!

Saindo do mar, a influenciadora fitness exibiu seu corpão escultural e deixou a galera babando ao usar um biquíni no modelo tomara-que-caia que evidenciou ainda mais a marquinha ousada da cantora na ocasião. Kelly aproveitou o cenário paradisíaco e encantou os internautas com os registros do fim de semana.

“Uma verdadeira sereia essa mulher”, elogiou uma seguidora nos comentários da publicação. “Minha maior inspiração, uma musa de verdade”, exaltou outra internauta. “Esse sim é meu shape dos sonhos, batalhar muito pra ficar assim”, afirmou outra fã da cantora, exaltando a beleza de Kelly Key.

Kelly Key revela que conversa sobre sexo com os filhos: “É tão natural”

Mãe moderna! Recentemente, Kelly Key cedeu uma entrevista à Quem e revelou que, durante a pandemia, tinha costume de conversar abertamente sobre sexo com os filhos após assistir a série Sex Education, da Netflix. A cantora revelou ainda que o assunto flui naturalmente entre sua família e que não existe tabu.

“É tão natural que eu não tenho como lembrar da última vez que falei sobre sexo com meus filhos. A gente trata o assunto de uma forma muito leve, apesar de ser sério. São coisas engraçadas e curiosas que acontecem”, revelou a cantora, que ainda comentou sobre o impacto da pandemia na vida dos mais jovens.

“A volta da pandemia e das festas têm sido um sucesso. Meu filho está super feliz. Só isso que posso dizer. A gente tem vários assuntos sobre isso. Para os adolescentes foi um momento muito difícil, não só pelas perdas. A adolescência é uma fase de descoberta e muitos deles tiveram sua primeira experiência e a vida sexual adiada por quase dois anos”, refletiu a cantora na ocasião.