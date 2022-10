Com filho, Alan Rick acompanha votação da esposa: “Mistura de sentimentos”

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil) começou o domingo de eleição ao lado da esposa e filho. Michele Miranda votou às 7h30, no Detran da Estação Experimental.

“Estamos definindo o futuro do nosso estado e o do nosso país. Eu venho com muita alegria, com muita confiança no meu coração, exercer esse direito e confiar que todo o nosso trabalho, o trabalho do Alan, vai ser reconhecido sim”, disse Michele.

Alan Rick também transmitiu confiança. “Começo o dia com uma mistura de sentimentos. A alegria de concluir uma campanha bonita, cheia de propostas, do abraço do povo, do reconhecimento do nosso trabalho. É momento também de muita expectativa pelo resultado das urnas, que seja vitorioso para nós e para o nosso país. É um dia muito especial, que eu creio, que vai coroar todo o nosso trabalho, nosso esforço pelo povo do Acre, pelo nosso estado. Sempre disse: o povo do Acre é sábio e fará a melhor escolha.” – disse o candidato.

Após acompanhar a esposa, Alan Rick acompanhará a votação de seus assessores.