Com look sexy, jornalista Kelly Kley faz festão de aniversário em Rio Branco; veja fotos

A jornalista, cientista política e colunista social Kelly Kley comemorou na noite desta sexta-feira (7), mais um aniversário. O aniversário da poderosa foi no dia 30 de setembro, mas devido a agenda de compromissos foi comemorado nesta sexta.

Com um look sexy, ela celebrou o aniversário ao lado de seletos 200 convidados em um dos points mais badalados da noite acreana, o Plano B, localizado ao lado do Vintage. Acompanhada da filha, Jheinny Saldanha, a jornalista chegou ao evento vestindo um mini-vestido rosé da loja Loh & Rose Stores, com transparência e brilho.

A área reservada para a jornalista contou com show de duas bandas e DJ. O bolo teve a assinatura de Mônica Mansour e os doces da Requinte doceria. A coluna Douglas Richer traz os cliques exclusivos do fotografo Ícaro Passos. Confira: