Com mais de 1 milhão de seguidores, influenciador do Acre revela que está com depressão

Na madrugada deste domingo (10), o influenciador Thiago Drudi anunciou que fará uma pausa nas redes sociais por tempo indeterminado. Ele publicou vários stories nas redes sociais em que falou que precisa de um tempo para cuidar da saúde mental.

Nas postagens, o acreano desabafou sobre a cobrança dos seus seguidores por novas publicações e conteúdo. Thiago também revelou que sofre preconceito no meio dos influenciadores e é ‘boicotado’ em eventos.

Com mais de 1 milhão de seguidores, o acreano ganhou espaço após participar do programa da apresentadora Eliana no SBT, e fazer participações em eventos vip’s pelo Brasil. Em seu perfil, apagou as postagens do feed, deixando apenas uma publicação com a frase “Preciso de um tempo”.

Veja a publicação de Thiago: