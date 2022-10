Com presentes a partir de R$2,99, Shopping do Lar tem programação especial para o Dia das Crianças a partir desse sábado

O Dia das Crianças é só na próxima quarta-feira (12), mas as comemorações no Shopping do Lar iniciam neste sábado (8) com uma programação imperdível. A criançada se diverte e o papai e a mamãe economizam com as ofertas imperdíveis.

Com brinquedos a partir de R$ 2,99, a criançada além de escolher o presente, vai poder tirar foto com o super-herói ou outro personagem preferido, participar da caça às estrelinhas, onde vão poder trocar por doces e brindes exclusivos pensados com muito carinho e de toda uma programação repleta de diversão!

Além das atividades, haverá distribuição de pipoca gratuita e o melhor: a cada R$ 100,00 em compra, o cliente pode participar de um mega sorteio de duas bicicletas infantis! O sorteio acontece no dia 12, quarta-feira. Já pensou presentear seu filho com o uma bicicleta novinha?!

O Shopping do Lar está localizado na Rua Marechal Deodoro, 244, Centro e nas compras acima de R$ 100,00 o cliente tem estacionamento grátis ao lado do Banco Itaú.