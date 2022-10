Com quase 57% dos votos, Gladson Cameli é reeleito governador do Acre

Gladson Cameli (Progressistas) foi reeleito neste domingo (7) e continuará como

governador do Acre pelos próximos quatro anos.

Como mostravam as últimas pesquisas, a eleições 2022 se encerra no primeiro turno no Acre.

Gladson teve mais de 23 mil votos válidos.O segundo colocado, Jorge Viana (PT), obteve 97 mil votos, enquanto o terceiro colocado 45 mil votos.

Formado em engenharia e empresário, Gladson Cameli, de 44 anos, concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em 2006, sendo eleito a deputado federal. Foi reeleito para Câmara dos Deputados em 2010 e, em 2014, se candidatou a senador pelo Estado, vencendo a disputa com 218.756 votos.

Gladson Cameli, de 44 anos, formou-se em Engenharia Civil em 2001, no Instituto Luterano de Ensino Superior de Manaus, da Universidade Luterana do Amazonas. Membro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA/AC), exerceu atividades profissionais como sócio da empresa da família.

Do lado paterno, é sobrinho do ex-governador do Estado do Acre, Orleir Cameli, concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em 2006, sendo eleito a deputado federal. Foi reeleito para Câmara dos Deputados em 2010 e, em 2014, se candidatou a senador pelo Estado, vencendo a disputa com 218.756 votos.

Em 2018, Cameli concorreu ao governo do Acre e, com 223.993 (53%) dos votos válidos, foi eleito no primeiro turno. Nesse ano, ele conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem como vice a senadora que assumiu sua vaga quando eleito em 2018, Mailza Gomes, do mesmo partido.