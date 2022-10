As primeiras duas horas de votação em Rio Branco neste domingo (30), foram tranquilas e com pouca movimentação.

Diferente do primeiro turno, quando as filas foram quilométricas, em uma das seções na escola Samuel Barreira, no bairro Cohab do Bosque, os mesários tiveram até tempo para selfie.

No Acre as urnas abriram às 6 horas da manhã e a votação encerra às 15h.