ContilNet e San Francisco Filmes fazem cobertura completa do Verde Vida Day

Em comemoração aos 14 anos da farmácia Verde Vida, a empresa realiza o Verde Vida Day, um final de semana de competições e feira de exposição e negócios de parceiros na Life Arena, nos dias 5 e 6 de novembro. O ContilNet e San Francisco Filmes estarão presentes fazendo cobertura do evento, em parceria com o Resenha Podcast, com três horas de transmissão em cada dia.

Em 2022, a empresa realiza a segunda edição do Verde Vida Day em Rio Branco, com competições de crossfit, beach tennis, também conhecido como tênis de praia, e corrida de rua. Além disso, haverá apresentação de fit dance, com possibilidade de interação entre os competidores e visitantes, e um show com a banda Levada do Gueto.

No evento, haverá ainda a presença de diversas empresas com estandes para expor os produtos e negócios. Além de duas praças de alimentação, área para diversão de crianças e uma estrutura com três telões. Em números, os competidores do Beach tennis tem 88 duplas participantes, no crossfit são 162 inscrições e na corrida de rua são mais de 400 pessoas.

No sábado, o evento inicia às 08h às 18h a competição, e às 22h o evento, e no domingo inicia às 07h, com a Corrida de Rua e finaliza com a premiação às 18h. A partir disso, haverá um show para confraternização.

Verde Vida

A farmácia de manipulação Verde Vida completou 14 anos em setembro, mas comemora mais um ano no mercado no início do mês de novembro. De acordo com o proprietário, o farmacêutico bioquímico Miguel Freitas, a Verde Vida está sob o seu comando desde 2008, quando veio do Rio Grande do Norte para o Acre e comprou o empreendimento do dono anterior.

Na Verde Vida, além dos medicamentos manipulados produzidos em laboratório próprio, é vendido também suplementos nutricionais para praticantes de esportes, cosméticos e presta serviço de atenção farmacêutica para pessoas com dúvidas com relação ao medicamento.

“Nós fizemos 14 anos. Tivemos um início bem complicado como toda empresa, mas conseguimos superar todas as dificuldades e as diversidades e chegamos até aqui. A ideia do evento surgiu a partir da minha paixão pelo esporte, meu pai é ligado ao esporte e eu carrego isso dentro de mim. Eu dizia que quando eu tiver condições financeiras de realizar algo desenvolvendo o esporte e algo envolvendo crianças para mim vai ser muito prazeroso, e a gente foi desenvolvendo o trabalho na Verde Vida”, diz Miguel, organizador do evento.

Em 2017, em comemoração aos 9 anos da empresa, foi realizada uma Corrida de Rua, no Corpo de Bombeiros, em torno de 500 participantes. Em alusão aos 10 anos, também foi realizado uma corrida de rua em 2018. Já em 2019, aconteceu a primeira edição do Verde Vida Day, com competições e apresentações de modalidades de esportes.

“Com a pandemia, não pudemos realizar o evento em 2020, mas fizemos a entrega de sacolões, assim como em 2021. Esse ano, com a permissão para realização de eventos, nós vamos fazer o Verde Vida Day ainda maior e também vamos fazer uma ação social, por isso, pedimos que quem puder e quiser, leve 1kg de alimento, que poderão ser doados às famílias que precisam”, explica Miguel.

Com 3 lojas em todo o Estado, duas em Rio Branco nos endereços Rua Coronel José Galdino, 626, no bairro Bosque e Estrada Dias Martins, em frente ao Centro Universitário U:verse e uma loja em Cruzeiro do Sul, na Avenida Boulevard Thaumaturgo, a Verde Vida trabalha com serviço de delivery e pedidos pelo WhatsApp, através (68) 98108-4000 . O telefone fixo da farmácia é (68) 3302-4500.