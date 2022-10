Dupla é detida após passar o dia todo com mulher e não pagar a conta de motel

Após ficar o dia inteiro curtindo em um motel no bairro Lagoa, em Porto Velho (RO), um adolescente de 17, uma garota de 25 e um jovem de 19 anos foram detidos por não pagar a conta no início da noite de quinta-feira (27).

Segundo a recepcionista do motel, quatro pessoas entraram em uma suíte às 8h da manhã. Eles consumiram várias bebidas, tira gostos e preservativos.

Por volta das 17h, um dos homens saiu e pagou apenas R$ 100,00 dizendo que depois voltaria.

Todavia até às 18h não retornou. O trio que ficou no motel foi informado que o valor total da conta era de R$ 817,00.

No entanto, os três disseram que não tinham o dinheiro e tentaram fugir do local pulando a cerca elétrica pelo muro. Porém, os três acabaram presos ao caírem em um órgão do Tribunal de Justiça ao lado. Policiais militares de plantão detiveram o trio.

Os três foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.