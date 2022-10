Na tarde dessa segunda-feira (24), no município de Acrelândia-AC, após obter informações de que havia um veículo trafegando com homens suspeitos da prática de roubos de caminhonetes na região, foi realizada a prisão de dois homens que portavam ocultas no veículo uma arma de fogo de uso permitido (pistola calibre 22) e uma arma branca (faca).

Os detidos foram encaminhados à Polícia Civil do município de Acrelândia-AC.