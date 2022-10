Durante show em puteiro, Zé Neto diz: “Já escolhi a minha”

Foi na rédea curta que nesta quarta-feira (19/10) a dupla Zé Neto & Cristiano se apresentou na tão comentada Scandallo Lounge, um dos puteiros mais luxuosos de São Paulo. Com a casa lotada após esgotarem ingressos, os sertanejos não deram um passo sequer sem que Natália Toscano, esposa de Zé Neto, os acompanhassem.

Fontes da coluna LeoDias que trabalham no local afirmam que Natália grudou na dupla ao longo de toda a apresentação, até que eles encerrassem o trabalho e pisassem pra fora de lá. Além disso, um espaço exclusivo foi reservado para ela num camarote bem ao lado do palco, de onde observou cada movimento do marido e pai de seus dois filhos, José Filho e Angelina. “Essa noite já escolhi a minha”, disse Zé Neto em determinado momento, apontando para Natália.