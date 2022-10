Em parceria com a Sedur, SENAI abre vagas para cursos gratuitos

O SENAI do Acre, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), está com vagas abertas para cursos gratuitos em diferentes áreas para beneficiários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) residentes do Conjunto Rui Lino, em Rio Branco.

Os interessados devem se inscrever no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, localizado no Distrito Industrial, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

São 80 vagas divididas entre os cursos de aperfeiçoamento em instalações elétricas, aperfeiçoamento em pintura de obras e instalações hidráulicas (encanador). No ato da inscrição, o estudante deve levar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade (Ensino Fundamental completo).

A parceria entre o SENAI/AC e Sedur visa atender, com capacitação técnico-profissional, famílias residentes e beneficiárias do PAC II que foram retiradas de áreas alagadiças nos bairros Cadeia Velha e Baixada do Habitasa. O convênio entre as instituições já qualificou centenas de pessoas na capital acreana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3901-4504.