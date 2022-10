Em Sena, Gladson venceu Jorge Viana com mais de 10 mil votos de diferença

A grande maioria dos eleitores de Sena Madureira demonstrou mais uma vez confiança no governador Gladson Cameli (PP), reeleito neste domingo (2). No vale do Iaco, Cameli venceu Jorge Viana com mais de 10 mil votos de diferença.

De acordo com dados do TRE, em Sena Gladson obteve 13.657 votos. Já o petista Jorge Viana ficou somente com 3.237 votos. Mara Rocha: 2.372 votos; Petecão: 1.064 votos; Márcio Bittar: 485 votos; Nilson Euclides: 14 votos e David Hall: 13 votos.

Nas eleições de 2018, Sena Madureira também deu a vitória para Gladson Cameli. “Reconhecemos o trabalho feito pelo governador durante a pandemia, o esforço que ele fez para salvar vidas. Além disso, há investimentos do governo em Sena Madureira como, por exemplo, a construção da tão sonhada ponte do Segundo Distrito”, comentou a moradora Peregrina dos Santos.

VOTAÇÃO PARA O SENADO

Para o senado da república, Alan Rick conseguiu a preferência do eleitorado de Sena Madureira. Ele obteve 13.939 votos contra 3.803 votos de Márcia Bittar. Ney Amorim ficou com 825 votos; Nazaré Araújo: 694; Jenilson Leite: 660; Dra Vanda Milani: 566 votos.