Encontro das antigas: Nena Mubarac reencontra amigos na casa de Nazaré Araújo; veja mais

Na terrinha I

Foi em torno da jornalista Nena Mubarac – que reside atualmente em Santo (SP) – o reencontro de alguns amigos das antigas, para uma noite de muita conversa e vinhos. A tertúlia foi organizada pelo casal Luís Lambert e Nazaré Araújo, ao lado da mãe D. Maria Lúcia Araújo (viúva de José Augusto, primeiro governador escolhido pelo voto popular, após a criação do Estado do Acre), e reuniu também para altos papos: Andrea Zílio, Karla Martins, Dande Tavares, Márcia Regina Pereira, Marlúcia Cândida e Tião Viana.

Coisas do tipo: Amigos para Sempre!

Na terrinha II

Morando atualmente em Oslo (Noruega) Francesca (Nena) Abugoche Kilde deu um rasante em Rio Branco e passou menos de uma semana na terrinha, muito bem aproveitadas, por sinal. Ela veio rever os familiares e amigos e, claro, matar as saudades da nossa culinária. Na terça-feira (11), final da tarde, ela estava no Tacacá do Vando, no Segundo Distrito, em companhia das amigas Nena e Giselle Mubarac, Socorro Rodrigues e Rose Farias saboreando a iguaria. Na foto, Nena, Vagno de Paula e Socorro Rodrigues.

Na terrinha III

Para nossa alegria, o queridíssimo Saulo Abrahão acaba de desembarcar na terrinha para uma curta temporada de férias para recarregar as energias e curtir a família e amigos. Saulo mora há uma década em São Paulo. Na foto, Saulo com a mãe Geny, a irmã Samara e o amigo Moisés Alencastro.

Outono europeu

Em seu recente tour por terras lusitanas, o casal Gladys Mubarac e Alain Riviere, parou para um inevitável registro com a famosa Ponte D. Luís I, ao fundo. A ponte toda construída em estrutura metálica, entre os anos de 1881 e 1886, foi erguida sobre o Rio Douro, e liga as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

***De lá, o casal segue para a França, onde aproveitam mais uns dias do outono europeu, na companhia da família Riviere.

Idade nova

Festeira que é, a jornalista Kelly Kley Saldanha não deixou por menos na comemoração de seu aniversário celebrado na sexta-feira (30), no Plano B anexo ao Vintage – que ela, aliás, fechou um camarote só para receber os amigos. A noitada foi pra lá de animada, astral, descontraída, alegre bem como ela merece. A bela caprichou no visual, o look era puro sex-appeal. Para sentir o clima das comemorações, confira as fotos de Ícaro Passos.

Whorkshop de primeiros socorros infantil no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping recebe neste sábado, 15, o Instituto Profissionalizante do Acre (IPAC), que ensinará técnicas de primeiros socorros em neonatos, lactentes e crianças. A ação ocorrerá das 10h às 22h no Espaço Cultural e contará com sete profissionais ensinando o público em horários distintos. Sendo que o objetivo é zerar o quantitativo de mortes sem assistência adequada.

***Segundo Lilyan Costa, diretora do IPAC e também uma das instrutoras, as demonstrações de socorro serão totalmente práticas. “Os socorristas profissionais vão fazer a explicação verbal e prática ao mesmo tempo e convidaremos o visitante a participar do momento”, conta. A diretora acrescenta que ações como essas salvam vidas, pois são preventivas. “É melhor saber prestar assistência e não precisar usar, do que precisar e não ter os conhecimentos”, finaliza.

***Além disso, será oferecido um kit especial para as crianças com doces e pipoca, afinal, outubro é o mês da criança.

Conscientização de trânsito para o público infantil no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Detran, realiza neste sábado, 15, um evento de conscientização de trânsito focado no público infantil. A ação tem como objetivo celebrar a semana da criança e contará com uma equipe de aproximadamente sete policiais da PRF e cerca de nove profissionais do Detran.

***Segundo Isequiel Melo, Policial Rodoviário Federal e Chefe do Grupo de Educação para o Trânsito, a PRF participará com a exposição de equipamentos, uma viatura e duas motocicletas. Além disso, apresentará em televisão vídeos institucionais e uma mini palestras aos pais ou responsáveis pelos pequenos. Já o Detran trará para as crianças apresentação de teatro e a mini pista, além de uma simulação com óculos de embriaguez para os pais ou responsáveis.

***Para Melo, ações como essas são importantes para aproximar o público das instituições de segurança pública e ter uma experiência acerca das atividades rotineiras que a polícia desempenha.

Transporte escolar gratuito

Deputada Perpétua entrega ônibus escolar para estudantes universitários de Plácido de Castro. A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) participou nesta sexta-feira, 14, da cerimônia de entrega do ônibus escolar para estudantes universitários que moram em Plácido de Castro. O ônibus no valor de mais de R$ 500 mil é fruto de emenda parlamentar de Perpétua Almeida.

***O transporte é uma reivindicação antiga dos estudantes universitários do município e beneficiará, por viagem, 33 jovens que moram em Plácido de Castro e estudam na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. Sem o transporte gratuito, os estudantes gastam, em média, R$ 40 com passagem por dia.