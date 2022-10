Escola Senai realiza ação de conscientização e combate à violência contra a mulher

Com o intuito de informar, combater e prevenir a violência contra a mulher, a Escola SENAI realizou nesta quinta-feira, 27 de outubro, uma ação educativa com apresentação teatral para abordar o tema de forma mais descontraída. A iniciativa, organizada pela coordenadora pedagógica Ednilza Pontes Paes Soster e pela professora Juliana Lima, foi apresentada pelos alunos do Novo Ensino Médio do curso mecânica automotiva.

A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no Brasil e no mundo. Apesar de o tema estar sempre presente nas páginas dos jornais, informações importantes não chegam para todas as pessoas, principalmente nas escolas.

“Por isso, hoje a turma do Novo Ensino Médio, de mecânica automotiva do SENAI, pôde compartilhar com os demais uma pequena apresentação, falando sobre os cinco tipos de violência doméstica, que são violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. É importante ressaltar que a violência doméstica pode ser cometida por qualquer pessoa, inclusive mulher, que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima, ou seja que more na mesma casa – pai, mãe, tia, filho – ou tenha algum outro tipo de relacionamento. Nem sempre estamos falando do marido ou do companheiro”, ressalta a coordenadora pedagógica Ednilza Soster.

LIGUE 180 – Para denunciar casos de violência contra a mulher, há um serviço gratuito e confidencial, por meio de ligação para o número 180, que tem como objetivo receber acusações de violência, reclamações e prestar orientação sobre os serviços de atendimento à mulher.