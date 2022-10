Ex-candidato ao Senado na chapa de Gladson, Ney Amorim comemora vitória de Lula

O ex-candidato ao Senado na chapa do governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas), Ney Amorim, presidente do Podemos no Acre, comemorou a vitória de Lula (PT) sobre Bolsonaro.

Com uma foto de Lula já de faixa, Ney, que já foi deputado estadual e candidato ao Senaod pelo PT, parabenizou o futuro presidente: “Parabéns ao novo presidente do Brasil eleito democraticamente! Desejamos um Brasil unido e próspero! Que Deus abençoe”, disse.

Nacionalmente o Podemos liberou seus diretórios para decidirem individualmente se apoiavam Lula ou Bolsonaro.

Desde o primeiro turno, Ney Amorim se manteve neutro e não manifestou apoio nem a lula e nem a Bolsonaro.