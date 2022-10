Ex de Wanessa Camargo mostra filhos, após ela posar com Dado

O empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, mostrou os filhos se divertindo em sua luxuosa mansão. Desde que a cantora anunciou o término de seu casamento, os dois herdeiros do ex-casal passam partes dos dias com o pai e outras com a mãe.

Quando se mudou da casa em que vivia com a família, Marcus adquiriu um gigantesco imóvel, localizado em um bairro nobre de São Paulo. A casa conta com quadras de esportes, piscina e muito espaço para as crianças brincarem.

Para deixar os filhos ainda mais “em casa”, Marcus adotou alguns pets que viraram os xodós dos meninos. Além de ter colocado um pula-pula bem grande para os garotos brincarem enquanto estiverem por lá.

Vale lembrar que Wanessa Camargo foi casada com o empresário, por cerca de 15 anos. Do relacionamento nasceram os dois filhos deles. O primogênito José Marcus que está com 10 anos. Já o caçula, João Francisco, tem oito anos.

O ex-casal anunciou o término do relacionamento em maio deste ano. A decisão foi divulgada por meio de um comunicado oficial. A mensagem foi publicada nos dois perfis e ressaltava o compromisso de ambos na criação dos filhos.

Nesta semana, a filha de Zezé Di Camargo reforçou alguns rumores que surgiram no anúncio da separação. Na época, diversos veículos noticiaram que ela teria se reaproximado de um ex-namorado. A cantora e o ator Dado Dolabella viveram um romance entre 2000 e 2004. O relacionamento ficou marcado por términos e reconciliações.

Na última semana, o ator acompanhou de perto um ensaio de Wanessa Camargo com seus bailarinos. A famosa planeja voltar aos palcos e tem se preparado para isso. Apesar de ter marcado presença no local, Dado e a artista deixaram a sala separados.

Mesmo com o “cuidado” ambos foram flagrados pelas lentes de paparazzi que estavam na região. Por enquanto, os famosos não se manifestaram sobre o assunto. Eles também não confirmaram se estão novamente juntos.