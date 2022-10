Folgas: veja o calendário de feriados nacionais para 2023

Se você quer saber quais serão os feriados do ano que vem e quando vão acontecer, continue acompanhando a matéria abaixo e não perca nenhuma informação importante!

Feriadões de 2023

Além de saber quando você vai poder descansar no ano que vem, é bom ficar de olho no calendário para já procurar por passagens aéreas e promoções que concedam bons descontos. Mesmo que 2022 ainda não tenha acabado, muita gente já está se programando para poder aproveitar no ano que vem, seja para planejar férias ou para negociar uns dias a mais de folga com o patrão.

A princípio, a ideia é te ajudar a se planejar no ano que vem. Ao todo, serão doze feriados nacionais e, diferente do que ocorreu em 2022, apenas um deles cairá no final de semana. Ou seja, há muita possibilidade de haver feriados prolongados em 2023. Confira o calendário abaixo: