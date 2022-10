Guru prevê os próximos anos de Gladson à frente do Governo: “Calúnias e inveja”

Gladson Cameli é representado pelo Papa, arcano 5, significando ser um professor, orientador, aquele que transforma a matéria, enfatizará uma abordagem que valorizará os negócios imobiliários, agronegócio, empreendimentos com alimentação, beleza, moda e qualidade de vida, assim como as questões relacionadas com a educação e o direcionamento produtivo dela.

Esse governo será uma recuperação, regeneração financeira e de oportunidades para a sociedade, respeitando a liberdade individual e dando um alívio pós cenário pandemia, podendo proporcionar um incremento de investimentos que gerará emprego e empreendedores. (Carta 20, o Julgamento). Terá que enfrentar calúnias, fake news e inveja de grupos que sempre tiveram privilégios… Com inteligência pode se dar bem sobre essas dificuldades… (Carta 1, o Mago).

A situação vista pela cabeça, consciente é de uma estrada a ser percorrida e terminada com vitória, a sensação de estar num time voltado para as pessoas e família, podendo significar um período de vitórias após tanto tempo empatado… (Carta 7, o Carro).

Pela base e em nível inconsciente, temos um ciclo de oscilação e oportunidades, familiar, e que permite um crescimento para aqueles que se ligam no movimento, isso pode significar riqueza e prosperidade ou uma gula que fecha o ciclo para poucos… (Carta 10, Fortuna).

Do passado trazemos a liderança do Gladson que foi feliz em edificar a presente situação (Carta 4, o Imperador) e para o futuro a sorte que proporcionará o sucesso das propostas (Carta 19, o Sol).

Haverá a dificuldade de escolher duas boas alternativas, mas uma vez escolhida, ela será sustentada e executada, tal coisa será positiva e mostrará que há diálogo entre a sociedade e Estado. (Carta 6, os Apaixonados)

A situação terá um progresso material, mas terá embates políticos e tudo se resolverá com acordos e jogo de cintura…Coisas da velha política… (Carta 15, o Diabo).

Existe a possibilidade de libertação de vários erros políticos e projetos que não funcionam, além de erradicar determinadas ideias antiquadas e que se provaram ineficazes, fazendo os grupos políticos mudarem ou inverterem as falas… (Carta 16, a Torre).

No futuro, trabalho árduo para garantir metas e crescer o mérito, tanto governamental como do cidadão numa realidade participativa. (Carta 12, o Enforcado).

Em nível nacional, Lula pode ganhar essa eleição, agora no dia 30, mas será isolado e na revolta dele atrairá forças que acabarão levando-o ao cárcere ou exílio, finalizando o projeto político de vez… Isso foi mostrado numa pergunta e saiu o Ermitão.

Que as bênçãos de Deus estejam com todos e que ele proteja esse país, nosso estado e todo o povo brasileiro. Boa semana pessoas!

