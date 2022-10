Há 3 anos, Movimento S.O.S Autistas do Acre promove ações de apoio a famílias atípicas

O Movimento S.O.S Autistas do Acre reúne mais de 400 famílias entre pais e mães de autistas e adultos com diagnóstico recente em Rio Branco, além de simpatizantes da causa fora do Acre. O grupo também promove ações para auxiliar nas dificuldades das famílias atípicas, termo usado para pais e/ou mães cujos filhos têm desenvolvimento considerado fora do padrão comum.

O grupo surgiu em 2019, com criação de Adjayna Santos, com intuito de garantir os direitos de crianças no Transtorno do Espectro Autista (TEA), que são garantidos por lei, mas nem sempre são colocados em prática. Segundo Cristiane Costa, também da linha de frente do Movimento, ele foi formado por mães, famílias e simpatizantes da causa.

Segundo Cristiane, essas mães e pais que fazem parte do Movimento se levantaram pois estavam cansados de ter o direito garantido por lei, mas não ter eles na prática. “Eu entrei no movimento e ele já estava em andamento. Essas pessoas se envolveram para procurar o direito dos filhos, que não eram estabelecidos. O movimento vai de encontro com as necessidades que as famílias têm e o poder público não dá a assistência necessária aos autistas. Temos crianças no movimento que tem outros tipos de comorbidades, tipo a epilepsia, diabetes e paralisia, não é só o autismo”, explica.

Cristiane conta que através de manifestações, o Movimento conseguiu com que mais mediadores fossem contratados para a rede pública estadual e municipal. Além disso, o Movimento ajuda outras famílias na questão social. “Sabemos que tem muitas famílias passando fome, e com as famílias de autistas não é diferente. Hoje temos muitos autistas que não recebem o benefício, visto que além da demora do INSS, quando é dada a resposta, o pedido é indeferido. E sabemos também que uma vez que temos um filho autista, a mãe ou pai se submete à sacrifícios, pois precisam cuidar do filho 24h e não há condições de trabalhar fora de casa”, relata.

O Movimento S.O.S Autistas do Acre conta com parcerias de instituições públicas e privadas como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AC), a Secretária de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) e a rede de Supermercados Araújo. “Nós oferecemos sacolões para essas famílias e temos essas parcerias para ir de encontro com as necessidades delas”, explica.

TEA em Rio Branco

Na capital do Acre, apesar das dificuldades serem menores que de residentes dos municípios do interior do Estado, ainda assim, é necessário a presença de grupos como o Movimento S.O.S Autistas do Acre para que a inclusão seja feita da melhor maneira. Segundo Cristiane, a estimativa é que em Rio Branco tenha mais de 1.500 autistas, sendo o Transtorno do Espectro Autista e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

“Esse ano nós estávamos esperançosos que íamos ter um número exato por causa do censo, porque esse ano a questão do autismo entrou no censo, só que na realidade não tem esse dado. Então mais um ano nós vamos ficar sem saber exatamente quantos autistas têm no Acre, mas não sei números exatos ainda. Em alguns municípios nós já temos associações, então não sabemos os números. Mas em Rio Branco tem mais estimativa de mais de 1500, incluindo os adultos que estão descobrindo agora e recebendo diagnóstico”, explica Cristiane.

Apoio

O Movimento S.O.S Autistas do Acre pretende promover um evento em alusão ao Dia das Crianças para autistas, que deve incluir diferenciais que tornam o ambiente mais confortável, como som mais baixo e alguns alimentos que são de preferência das crianças, mas para realizá-la, o Movimento pede ajuda com quantias em dinheiro ou para quem não tem condições, mas gostaria de ajudar, há dois contatos para mais informações: (68) 98425-9336 ou (68) 99989-3531. As doações podem ser feitas através do Pix pela chave (68) 99989-3531, no nome de Cristiane Costa.