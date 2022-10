Jenilson Leite entrega equipamentos para prática de esporte, cultura e lazer no bairro Esperança em Rio Branco

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) tem sido um grande defensor do trabalho social como um meio de apoio no desenvolvimento da população acreana, especialmente os jovens. Não à toa, seus dois mandatos foram pautados em atendimentos de saúde e muitas emendas destinadas às áreas de saúde, educação e esporte.

Na noite desta terça-feira (11), o parlamentar realizou a entrega de uma emenda parlamentar para a Associação dos Moradores do Bairro Esperança, em Rio Branco. Os equipamentos adquiridos vão auxiliar nas atividades esportivas que são desenvolvidas com os jovens da comunidade que o receberam com grande festa e apresentação das crianças do taekwondo, para mostrar um pouco do trabalho feito no bairro.

“Eu estou muito feliz de pode trazer essa ajuda que poderá contribuir com esse trabalho tão bonito que dá oportunidades aos jovens de terem um ambiente saudável, uma oportunidade de ter acesso ao esporte”, destacou o deputado.

A presidente da associação, Maria Cabecinha, agradeceu a dedicação de Jenilson. “Com a doação nós compramos vários jogos de mesa, cadeiras, microfone, uma tenda, berimbau para ao grupo de capoeira e aparelho de som. Nossa comunidade só tem a agradecer. Não é de hoje que o Dr. Jenilson nos ajuda, sempre que precisamos aqui de um atendimento médico, uma consulta ou um exame, ele está disposto e, se não puder, a esposa dele Dra. Glaucia faz isso. Então só temos mesmo que agradecer”.