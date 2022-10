Local destinado a apoiadores de Bolsonaro, Esplanada é fechada para veículos

O trânsito na Esplanada está fechado a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até a L4. A Praça dos Três Poderes está fechada desde cedo. A movimentação será acompanhada em tempo real por 29 órgãos e agências dos governos distrital e federal. Eles integram o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

“Como em todas as operações com esse grau de sensibilidade e importância, foi acionado, no Ciob, o gabinete de gestão estratégica, que é composto por gestores da SSP/DF, do alto comando das forças de segurança e de setores estratégicos do governo local e federal, repetindo o modelo do primeiro turno e formato adotado em grandes eventos”, informou a SSP-DF.

Ocorrências

Durante a tarde deste domingo, um eleitor foi levado à Polícia Federal após usar o celular para registrar o voto, em Samambaia (DF).

Já em Santa Maria, uma mulher registrou ocorrência porque disse que não votou, mas o presidente da seção informou a ela que o voto já tinha sido computado. Em São Sebastião, um homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Pela manhã, foram registrados seis casos referentes a crimes eleitorais.