Maíra Cardi quebra o silêncio após fim do casamento com Arthur Aguiar

A empresária Maíra Cardi falou pela primeira vez após anunciar o fim do casamento com o ator Arthur Aguiar. Por meio de seu Instagram, a ex-BBB publicou uma foto ao lado do agora ex-marido e disse: “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”.

Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Maíra afirmou que “tudo que tinha que ser dito já foi”: “Eu realmente decidi não abrir mais sobre minha vida e tenho vivido tão melhor assim. Tudo que tinha que ser dito já foi. Mas agradeço seu carinho e compreensão.” Arthur Aguiar ainda não se manifestou sobre o assunto. Os dois assumiram namoro em 2017 e casaram-se em dezembro do mesmo ano. Desde então, atravessaram algumas crises públicas na relação, chegaram a terminar, mas reataram. Eles são pais de Sophia, que nasceu em outubro de 2018. Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de um relacionamento anterior.