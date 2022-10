Márcia Abreu: Escola acreana lança marca para a confecção de canecas e cadernos recicláveis; veja

Parabéns !

Parabéns para o Desembargador Jersey Pacheco Nunes por mais um ciclo de vida completados na última segunda feira! Vivas

Muitas felicidades para Maria Kallil pelo aniversário na terça-feira! Sempre muito querida, recebeu muitas felicitações de amigos e familiares! Noite das Girls

As amigas Mayra Tinoco, Maria Elena Barcelos, Marina e Mariane Barbosa e Carol Leite eram só alegria na última terça feira no Jarude! B-Day

Apagando a velinha no final de semana, Júlia Mendes! Muitas felicidades! Click com os papais Juliana e Narciso Mendes! MUGZ

Uma turma de amigos e alunos do colégio Sigma lançou recentemente a marca MUGZ para a confecção de canecas e cadernos recicláveis! Será um sucesso!



Níver

Hana El Sawana comemorou a idade nova cercada de todo amor e carinho ao lado da família e da filha, Maria Eduarda! Turistando

Os irmãos Celine e Marco Antônio Barbosa felizes da vida turistando em Tira-dentes, Minas Gerais! Pura beleza

Esbanjando sempre charme e beleza, Lina Graziela! Voz e violão

Turma animada que gosta de uma boa música e um bom violão, liderada por Marcos Palácio. Recital Escola Vila Lobos

A super Professora de piano Sandra Medeiros já nos preparativos para o recital de piano da escola de Música Vila Lobos, que acontecerá no dia 19 de novembro no espaço João Donato!