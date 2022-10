Médica acreana que agrediu criança com Down publica mensagens violentas contra eleitores de Lula

A médica Sirlândia Brito, de Feijó, interior do Acre, publicou em sua rede social uma mensagem direcionada aos eleitores do candidato eleito à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A mensagem na publicação começa com a médica afirmando que “deseja a todos que votaram no Lula” que “encontrem esse tipo de tralha na frente, que tenha as casas e corpos invadidos”, escreve.

Outro trecho da mensagem, a médica diz “que reconheçam os corpos dos seus entes queridos nos hospitais e necrotérios, para vocês aprenderem a colher o que plantam. Bando de filhos da phut4”, escreve a médica, censurando o palavrão.

Em 2018, a médica foi condenada no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco a pagar R$10 mil de indenização por danos morais, por ter agredido fisicamente uma criança com Síndrome de Down. O caso aconteceu em setembro de 2016, em uma unidade de saúde de Rio Branco, quando a médica e a vítima, acompanhada dos pais, aguardavam por atendimento. Na época, a criança tinha seis anos de idade.

Veja a publicação: