O governador do estado do Acre, Gladson Cameli postou em seu perfil no Facebook uma homenagem ao filho nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças. Ele declarou que o filho Guilherme é o maior presente que Deus o entregou.

Gladson ainda afirmou que para um pai, não há nada mais importante do que a alegria de um filho. Veja a postagem: