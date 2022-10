Moeda rara com a “letra P” está valendo uma fortuna: veja se você tem

À medida que o tempo passa, diversas cédulas e moedas vão sendo substituídas, perdidas, danificadas ou mal cunhadas em novas tiragens.

O que para o governo federal é um grande gasto, pois leva milhares de reais para substituir tais moedas e manter uma quantidade constante de boas notas.

Contudo, para os colecionadores e pessoas que analisam oportunidades de ganhar dinheiro, essas moedas raras ou danificadas são escolhidas a dedo e vendidas por um bom preço.

Dentre elas existe uma moeda muito rara e vendida por até R$10 mil reais de acordo com os numismatas.

Como saber se tenho uma moeda rara na carteira?

Como já dito, durante diversos momentos da história de um país, as moedas precisam atualizar-se para manter uma circulação de moedas em ótimo estado.

Assim, surgiram diversas moedas com altos valores de mercado, principalmente as moedas da família do Real que possui itens únicos e com valores surpreendentes.

Se você quer saber se possui uma, recomendamos que confira o catálogo atualizado dos colecionadores e verifique se possui uma moeda rara.

Qual é a moeda rara com a “Letra P”? Quanto posso ganhar com ela?

Uma das moedas mais raras que você pode encontrar enquanto recebe seu troco e que você a tiver é muito sortudo, é a moeda rara com a “Letra P”.

A moeda com letra P que está famosa nas redes devido ao seu valor é uma moeda de R$1. Esta moeda apresenta a letra P em sua frente (coroa), onde logo abaixo da palavra “real” tem uma inscrição pequena com a letra “P”.

Isto significa que trata-se de uma moeda teste e utilizada como base para definir se a cunhagem das próximas moedas estariam em ordem.

Desta forma, o “P” significa prova de cunhagem e se você a possuir, você tem em sua mãos mais de 10 mil reais.