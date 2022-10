Não deixou esfriar: atleta oferece apoio a Gisele em crise com Brady

Zach Wilson, quarterback do New York Jets, não teve pena da situação do seu colega de profissão e já utilizou suas redes sociais para oferecer apoio a Gisele neste momento difícil: “Não se preocupe Gisele, eu estou contigo”, escreveu o atleta em seu Twitter.

As redes sociais, é claro, não perdoaram e já criaram diversos memes com as intenções de Wilson em relação a Gisele: