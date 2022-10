No Acre, 30% dos eleitores já votaram no 2º turno; TRE troca algumas urnas

Em coletiva de imprensa na manhã deste domingo (30), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, afirmou que 30% dos eleitores do Acre já votaram.

O número, segundo ele, está dentro do esperado pelo órgão.

Ele reforçou a necessidade da votação, pediu que o eleitor vá às urnas e não deixe para a última hora.

“É o momento que o cidadão tem o direito e capacidade de decidir os destinos da nação. O eleitor é a pessoa mais importante hoje e, exercendo o direito ao voto, pode cobrar o seu representante”, destacou.

Apenas cinco urnas precisaram ser substituídas. “Mas não traz nenhum prejuízo, pois são substituídas de pronto”, garante Djalma.

“O Ministério Público está acompanhando e está sendo um processo tranquilo. Conclamamos às pessoas que exerçam seus direitos e a Justiça Eleitoral reafirma a segurança do sistema eleitoral. Antes das 4 horas da manhã os trabalhos já haviam começado aqui para garantir um processo com segurança”, disse Danilo Lovisaro, procurador-geral do Ministério Público do Acre (MPAC).

“A OAB está acompanhando o processo eleitoral, que está muito bem conduzido e tem sido tranquilo e feito com muita lisura. Reforçamos o convite para que a população vá às urnas”, garantiu a vice-presidente da OAB, Socorro Rodrigues.